Parece que el Universo DC encuentra el camino

En la batalla entre franquicias cinematográficas de superhéroes, parece claro que, actualmente, Marvel está en una posición superior a DC. El Universo Cinematográfico de Marvel cuenta con un buen número de seguidores y una opinión bastante unánime: película que sacan, película que se convierte en un éxito.





Desde que Warner Bros. comenzase a desarrollar los filmes de los miembros de Liga de la justicia, le han llovido críticas de querer emular a su competencia y no ha recogido muy buenas reacciones. Pero parece que eso está a punto de cambiar.





El medio ScreenRant ha analizado a fondo por qué se avecina una buena etapa para los superhéroes de DC.





Los problemas que existen y que no se deben negar

No se pueden obviar las malas críticas, pero es cierto que hay mucha diferencia entre lo que opinan los medios y la puntuación que le dan los usuarios de Rotten Tomatoes. Por ejemplo, Liga de la Justicia tiene un 40% en crítica especializada, pero un 75% en audiencia. Por lo tanto, hay que admitir que los espectadores sí apoyan al universo DC, pero los medios no opinan lo mismo.





Las opiniones siempre son subjetivas, pero si hablamos de aspectos objetivos, como el vaivén de directores que han tenido que sufrir varios proyectos de la compañía (Flashpoint, por ejemplo), también se dejan entrever algunos problemas en el equipo. No olvidemos que Escuadrón Suicida tuvo que someterse a un fuerte proceso de 'reshoots' y que Liga de la justicia está dirigida por Zack Snyder y Joss Whedon, cineastas con estilos muy diferentes.





A esto habría que sumar un desgaste lógico del género de superhéroes, que tras una década donde ha habido varios estrenos anuales, comienza a mostrar algunos signos de agotamiento.





¿Walter Hamada es la figura que faltaba?

Un proyecto de la envergadura del universo DC necesita un líder fuerte y con las ideas claras y, como señala dicho medio, parece haberlo encontrado en Walter Hamada. Desde el momento confiaron en Zack Snyder para desarrollar un plan con Superman, pero no obtuvieron los resultados esperados y tuvieron que tomar otro rumbo.





Hamada puede presumir de haber ayudado a llevar a cabo la saga Expediente Warren y filmes de terror como It y Nunca apagues la luz mientras trabajaba en New Line Cinema. Además, ha trabajado anteriormente con James Wan, quien dirigirá a Jason Momoa en Aquaman. El próximo 28 de diciembre veremos si funciona el tándem.





Las primeras reacciones a "Aquaman" son buenas

Hay algunos afortunados que ya han podido ver una función de prueba de "Aquaman" y parece que las primeras impresiones han sido positivas. Estas reacciones afirman que la cinta es "emotiva a pesar de tener mucha acción". No es la única película que genera buenas expectativas. Aunque Shazam! no terminaba de convencer al principio, parece que han conseguido juntar un buen equipo. Hamada se ha rodeado de David F. Sandberg y James Wan, dos cineastas con el que ya ha trabajado antes, y este grupo ha generado mucho interés. Parece que, por el momento, tienen la confianza del público.





Mucho interés en los futuros proyectos

Los próximos proyectos que está preparando Warner Bros. junto a DC, parece que va por buen camino. No se trata precisamente de Escuadrón Suicida 2, una cinta que todavía tiene mucho que demostrar, sino de todos los proyectos donde participe Margot Robbie como Harley Quinn.





EL planeta atraviesa la época dorada del feminismo y el público se siente atraído fácilmente por películas donde domine el "girl power". En este terreno, DC tiene la batalla ganada. Consiguió destacar con Wonder Woman y, si Gotham City Sirens y Birds of Prey acaban igual de bien que como han empezado, sería raro que no tuviesen éxito en taquilla.