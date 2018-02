Paramount prepara un documental sobre Paul Walker

Paul Walker es uno de los actores más afamados y queridos de los últimos años. La muerte del protagonista de la saga Rápido y Furioso supuso un gran mazazo para el resto de la gran familia que forman, así como para su propia familia y sus series queridos.





El 30 de noviembre de 2013 fallecía en un accidente de tráfico cuando el rodaje de la séptima entrega de la saga no había concluido.









Con una vida dedicada a la interpretación y a las labores humanitarias, el estudio Paramount ha decidido realizar un documental sobre su vida y su muerte. Tal y como publica Deadline, esta cinta tendrá como título I Am Paul Walker, y abordará la historia de Walker por medio de entrevistas con sus amigos y compañeros de rodaje, así como su trabajo humanitario y la relación con su hija.





Paramount ha decidido unir fuerzas con Derik Murray, productor de I Am Heath Ledger, para dar construir un documental que precisamente estará dirigida por Adrian Buitenhuis, quién ya se encargó de la narración sobre el actor del Joker. De esta forma, Murray continúa una carrera profesional plagada de títulos similares como I Am JFK Jr., I Am Sam Kinison, I Am Dale Earnhardt o I Am Bruce Lee.