Pampita recortada: Su programa deja de salir los viernes en Telefe

En Telefe decidieron que su programa, "Pampita online", pierda un día de emisión semanal y pase de cinco programas a cuatro.

¿El motivo? La baja de audiencia que le provoca al canal de las pelotitas en esa franja siendo que con la telenovela "Elif" le deja picos muy altos de audiencia.

De hecho parte de la decisión de programación pasa por ahí: a partir de ahora, "Elif", los viernes, irá hasta las 20 y le sacará los 50 minutos que tiene el ciclo de la modelo y conductora.

Cabe destacar que ya venía perdiendo minutos de aire porque habían estirado la telenovela unos diez minutos.

Se espera que la semana que viene logre levantar un poco la audiencia ya que transmitirán desde Rusia y lo harán participar a Mónaco.

Otra apuesta de los directivos de la productora Kzo para mantener vivo y al aire el programa de Pampita es sumar a Luciana Salazar con su reality.

"La semana pasada retomé la propuesta que me ofreció Kuarzo tras decidir que no haré el Bailando. La idea es hacer un especial en algunos de los programas que tienen, y ahora me dijeron que sería en el programa de Pampita tal vez una vez por semana", señaló Salazar en diálogo con el sitio PrimiciasYa.com.