Pablo Trapero filma la miniserie "Zero Zero Zero"

El director, guionista y productor argentino Pablo Trapero comenzó a grabar en el exterior la miniserie "Zero Zero Zero", una ficción de ocho episodios de gran nivel de producción y con un elenco integrado por figuras internacionales como Gabriel Byrne, Andrea Riseborough y Dane DeHaan.





El creador de "Mundo grúa" (1999) y "El clan" (2015), entre varios otros filmes, fue convocado para dirigir tres de los episodios de la serie, basada en el libro homónimo de Roberto Saviano, autor del exitosa novela (luego adaptada al cine y a la televisión) "Gomorra".





Según se informó a través de un comunicado de prensa, la serie trata sobre el tráfico internacional de cocaína y sus efectos en la política y la economía, y será rodada en inglés, español, italiano, francés, wolof y árabe durante ocho meses en Estados Unidos, México, Marruecos y Senegal.





Además de Trapero, la miniserie tendrá detrás de cámara a otros directores como Stefano Sollima ("Gomorra") y Janus Metz ("True Detective").





"Zero Zero Zero" llegará a Latinomérica a través de la plataforma de streaming de Amazon Prime Video, que coproduce junto con otros gigantes de la industria como Canal + y Sky.