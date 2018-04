Esta semana, Telefe presentó "100 días para enamorarse", la nueva comedia romántica producida por Underground -de Sebastián Ortega-, protagonizada por Carla Peterson, Nancy Dupláa Luciano Castro y Juan Minujin. Se emitirá a partir del lunes 7 de mayo, de lunes a jueves, a las 21.45.





La ficción también cuenta en su elenco con Pablo Rago, Juan Gil Navarro, Jorgelina Aruzzi, Ludovico Di Santo, Manuela Pal, Michel Noher, Leticia Siciliani, Marita Ballesteros, Mario Pasik y Osvaldo Laport, entre otros.





Rago manifestó al respecto: "Estoy muy emocionado de hacer una tira en una época donde se produce tan poco en Argentina, una lástima. Hace mucho tiempo que no hago ficción y que me hayan tenido en cuenta para mí es muy importante".





"Yo estaba en Carlos Paz haciendo la obra 'Como el culo' cuando me llegó esta propuesta y fue una gran sorpresa para mí, es algo que no me lo esperaba cuando me llamó Pablo Culell", reveló el actor.

Sobre la falta de ficciones nacionales, señaló: "Me parece que está cambiando el lenguaje de la televisión, está cambiando mucho a raíz de las nuevas plataformas que vas surgiendo como Netflix. Y creo que en esta nueva etapa, Telefe se irá adaptando a eso".