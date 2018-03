Pablo Duggan: "A Chiche lo quiero mucho pero a veces no me entiende"

Pablo Duggan y Chiche Gelblung tuvieron un intercambio de opiniones en el ciclo "Involucrados", AméricaTV, por el caso de una persona sospechada de cambiar de género para jubilarse antes.

El sitio PrimiciasYa.com se contactó con Duggan quien explicó su posición sobre este tema: "A Chiche lo quiero mucho pero a veces no entiende lo que yo digo. Yo estoy totalmente a favor de la ley de identidad de género y creo que es la mejor que hizo el kirchnerismo en toda su gestión, apoyo totalmente esa ley".