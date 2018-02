Otro récord de "Black Panther"

Con 40,2 millones de dólares en entradas vendidas, "Black Panther" se apunta otro récord: el del mejor lunes de la historia en taquilla de Estados Unidos





The Walt Disney Co. volvió a incrementar sus estimados para la sensación de Marvel el martes. El desempeño actualizado del filme para el lunes— 7 millones de dólares más que el estimado anterior — supera ligeramente el récord previo de 40,1 millones de dólares, registrado en 2015 por " Star Wars : The Force Awakens" ("Star Wars: El despertar de la fuerza").





La cifra del lunes coloca a "Black Panther" en el segundo lugar para un fin de semana de cuatro días, solo detrás de los 288,1 millones de dólares de "The Force Awakens". Con 242 millones de dólares recaudados el fin de semana largo por el feriado del Día del Presidente, "Black Panther" superó el estreno de diciembre de "Star Wars: The Last Jedi" ("Star Wars: Los últimos Jedi") en el rango de cuatro días.





La película de Ryan Coogler es la primera de gran presupuesto con un elenco casi enteramente negro. Los ingresos brutos de la cinta en sus primeros tres días, de 201,8 millones de dólares, son los quintos mejores de todos los tiempos, sin tomar en cuenta la inflación.





A nivel internacional "Black Panther", que costó 200 millones de dólares, también está superando los estimados previos. Hasta ahora ha recaudado 184,6 millones en ultramar, para un gran total de 426,6 millones de dólares.