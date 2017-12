Otro actor acusado de agresión sexual

El actor T.J. Miller, ex estrella de la serie de comedia "Silicon Valley", fue acusado por una mujer de agresión sexual y haberla golpeado hace 16 años.



De acuerdo con The Daily Beast, los hechos se registraron en la Universidad George Washington, donde estudiaba el actor y donde asistía a clases la presunta víctima, aunque no estaba registrada.



Según la denuncia, Miller golpeó en dos oportunidades a una mujer, con la tenía un romance, mientras mantenían relaciones sexuales.



En una de ellas, el actor la penetró, contra su consentimiento, con una botella de cerveza.



Amigas de la denunciante le dijeron al diario estadounidense que luego de esa noche, la joven apareció con moretones en gran parte del cuerpo.



Miller y su esposa Kate han negado la acusación en una declaración al periódico, y acusaron a la presunta víctima de haber comenzado a esparcir rumores desagradables luego de que ellos dieran a conocer su relación de pareja.



La acusaron además de haber intentado separarlos y de "aprovechar el actual clima (de acusaciones de abuso sexual) para subirse al tren y hacer estas falsas acusaciones nuevamente", indicó la agencia de noticias EFE.