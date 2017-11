Ahora que el estreno de una película de Marvel ('Thor: Ragnarok') está a la vuelta de la esquina, son muchas las personalidades del estudio que estos días están hablando sobre los planes de futuro. Kevin Feige, el presidente de producción de Marvel y uno de los hombres que ha estado detrás de todos sus éxitos, ha hablado sobre la posibilidad de que algún día lleguemos a ver una película en solitario de Hulk protagonizada por Mark Ruffalo.

mark ruffalo.jpg Mark Ruffalo.

"Creo que el ir y venir continúa, y no sé si alguna vez continuará. Pero te diré que me hace muy feliz el pasar de un mundo, hace diez años, donde la gente se preguntaba la viabilidad de una película en solitario de Hulk, a un mundo donde todo el mundo me pregunta si habrá otra película en solitario de Hulk", declaraba Feige en una entrevista para IndieWire.

Después de ver como no funcionaron las películas protagonizadas por Eric Bana y Edward Norton como el gigante verde, el estudio decidió aparcar las aventuras en solitario de Hulk, usándolo como un secundario de lujo para 'Los Vengadores', y ahora en la tercera entrega del dios del trueno. Sin duda uno de los alicientes principales de la cinta.

Aunque Marvel quisiese realizar una película de Hulk, no dependería de ellos, pues es Universal quien tiene los derechos para las cintas en solitario de este superhéroe. Por ello el personaje de Ruffalo solo ha podido pasearse por crossovers, ya que Universal no parece interesada en realizar sus películas de Hulk o vender los derechos: "Universal tiene los derechos, y por alguna razón, ellos no saben cómo trabajar junto a Marvel", comentó hace meses Ruffalo en la Expo D23.