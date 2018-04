Osvaldo Laport estará con Flavio Mendoza en su mega show

Osvaldo Laport se prepara para protagonizar un espectáculo teatral que lo tendrá por primera vez en un musical, junto a Flavio Mendoza, en el show "Siddharta".





Este medio tuvo la oportunidad de dialogar con el galán sobre este proyecto inédito para su carrera: "Se dieron las negociaciones hace un año atrás, en la presentación del programa de Tinelli. Nos encontramos con Flavio a la salida, había amigos en común y charlamos. Le dije de hacer algo juntos, dijo que sí, pasó un tiempo largo y nos volvimos a encontrar en el almuerzo de Mirtha a fin de 2017".









El artista contó: "Me contó de su proyecto y yo les confieso algo: me había olvidado completamente. Venía de hacer en MDQ la obra 'Plaza suite', me propusieron 'Martes orquídeas' y le dije que no por respeto a mis compañeros. Después me desayuné que 'Plaza suite' no seguía y me surgió esto gracias a Dios".





"Me gustan los desafíos y no me iba a quedar con las ganas de un mega espectáculo musical. Tengo muchas ganas. Hacía tiempo no sentía como artista este síntoma relacionado a la expectativa, la motivación".





"Recuerdo que en mis primeros protagónicos, Omar Romay dijo que me tiraba a la pileta con o sin agua y nadaba igual. Que a esta altura de mi vida pueda hacer este show de Flavio, que nos tiene acostumbrados a hacer espectáculos del primer mundo, es grandioso. Siddharta fue un libro cabecera en mi vida. Me lo regaló un amigo que es un ser con una luz muy especial", comentó el actor.





Embed Una publicación compartida de Siddharta (@siddhartateatro) el 23 Abr, 2018 a las 11:51 PDT





"Voy a ser el padre de Siddharta, es un personaje muy rico. Es quien más compromiso actoral tiene y también tengo mis temas musicales. Ayer nos conocimos con Karina y eso es lo simpático, lo inteligente de proponer un espectáculo para todo público. Las diferentes expresiones del arte se fusionan y transitan juntos. Ella tiene un encanto muy especial y está muy contenta, como todos", cerró.