Â¡Oriana Sabatini la rompiÃ³ en el Lollapalooza!

Pese a la tormenta adelantaron su show en el escenario Perry's del Lollapalooza con tan solo 21 años la pequeña gran gigante no para de cosechar éxitos.

Telonera de Ariana Grande, telonera de Coldplay, telonera de Dua Lipa, a tan solo ocho meses de carrera musical ya tiene su primer Festival En el Hipódromo de San Isidro.

Look total de i.am.gia , el repertorio de Oriana fue: Blow you mind, What you gonna do, Stay or Run, Me rehuso (Danny Ocean) , We found love (Rihanna) , Love me down easy y nuevamente What you gonna do.

Muy emocionada la artista de Babel Projects y Pirca records se despidió del público y los invitó al 5 de mayo al teatro Vorterix donde dará su último show en Buenos Aires.

¡Felicitaciones, Oriana!