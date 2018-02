Once Upon a Time llega a su fin por bajo rating

Once Upon a Time fue cancelada y durará hasta que acabe la temporada que está en curso.



Tras la sexta temporada, en la que su protagonista, Jennifer Morrison, se despidió del programa y a raíz de ello, la cadena que la transmite decidió echar a gran parte del reparto e intentar un relanzamiento, ahora se confirmó que este no funcionó y la serie llegará a su fin.



Con un comienzo exitoso a nivel de espectadores y que luego fue cayendo, la serie tomaba a los personajes de cuentos para crear un mundo donde vivían todos juntos en eternos conflictos.



La salida de Morrison, quien también fue protagonista de Doctor House, terminó de sepultar las posibilidades de la serie, que en la séptima temporada dio una vuelta a la historia, adelantándose varios años, pero los espectadores no acompañaron.



En este sentido, ABC parecía comprometido a darle una oportunidad a esta nueva deriva del universo de fantasía. Las audiencias habían caído pero tenía una buena sinergia con otras producciones de Disney (básicamente las películas de animación) y se vendía bien en el resto del mundo, habiéndose convertido también en una serie con convenciones propias por su intrincada mitología. Pero nada de esto alcanzó.