Obra de Broadway en versión mendocina

Adrián Sorrentino , Rodrigo Navarro Sardá, Darío Martínez, David Laguna y David Páez son los actores que se ponen en la piel de las monjas que protagonizan la exitosa pieza de Broadway SorPresas.





La obra es la versión local de la exitosa obra Nunsense, creada por Dan Goggin. El año pasado muchísimos mendocinos rieron a carcajadas con este musical disparatado. Además David Páez recibió el Premio Escenario como revelación de humor , mientras que Darío Martínez tuvo el premio a mejor actor. Adrián Sorrentino, por su parte, ganó el premio Hugo Federal a mejor intérprete de comedia musical.





La trama de esta comedia gira en torno a un grupo de monjas que descubren la muerte por envenenamiento de las restantes, algo que sucedió accidentalmente cuando una de las religiosas (la hermana cocinera) contaminó la comida. Al carecer de dinero para afrontar los entierros, deciden organizan un show para recaudar los fondos y así dar santa sepultura a sus compañeras.





El espectáculo fue estrenado por primera vez en Broadway el 12 de diciembre de 1985 y tuvo infinidad de representaciones, convirtiéndose en el segundo espectáculo de mayor duración en la historia de Broadway, transformándose en un fenómeno internacional al haber sido traducida al menos a 26 idiomas.





Con toques de humor negro, la adaptación local respeta el tradicional esquema norteamericano del género, buscando transmitir el tono ingenuo, efectivo y entretenido de la trama original de la puesta.

En esta nota cada uno de sus personajes nos cuenta lo que SorPresas ha significado en sus carreras, y podremos descubrir al actor detrás del personaje que interpreta.





La palabra de los protagonistas

Aníbal Villa: director, actor (participación especial) como sor Soledad

"SorPresas, fue mucho más que un sueño hecho realidad. Para mí fue la posibilidad de poder conformar un grupo de excelentes actores y mejores personas. Rodrigo, Adrián, Darío, David Páez y el Deivid Laguna, me dieron la chance de confirmarme en el rol de director, me bancaron, me hicieron el aguante, e incluso sumaron con su talento, a esta obra fabulosa".





"Cada ensayo, cada función, pone sobre el escenario, lo que vivimos durante tres meses puertas adentro en los ensayos. No quiero olvidarme de Natalia Marquet, que puso su sello desde la estética del canto. Y por supuesto quiero agradecer a Nicolás Hemsy, quien desde la producción fue el primero en prenderse en esta locura, y con el cual, hace ya bastante tiempo, hemos construido un gran equipo; sin su gran apoyo este show no hubiera sido posible".





Adrián Sorrentino: actor, encarna a sor Humberta

"Esta obra es un antes y un después en mi carrera. Para empezar logré hacer realidad un sueño, el de poder interpretar una obra que siempre amé y poder hacerla aquí en mi provincia. Por otro lado fue poder compartir momentos tanto arriba como abajo del escenario con grandes compañeros y artistas".





"Toda esa química me permitió fluir y seguir fluyendo. Tanto es así que tuve la suerte de ganar el primer premio Hugo Federal a mejor intérprete de comedia musical por esta obra. SorPresas es mágica y está hecha con mucho amor".





Rodrigo Navarro Sardá: actor, es la Madre Superiora

"Para mí Sorpresas ha significado un gran aprendizaje, además de compartir escenario con grandes actores y divertirme con ellos. Lograr una complicidad máxima al punto de seducir al público y llevarlo a la risa extrema es maravilloso. SorPresas es un suceso teatral que convoca justamente porque se nota en escena el profesionalismo y disfrute de quienes la interpretan. Personalmente es una experiencia enriquecedora y disfrutable por dónde se la mire".





Darío Martínez: actor, como sor Roberta

"Sin ninguna duda es un punto de inflexión en mi carrera actoral; nunca lo imaginé. He actuado en muchísimas obras teatrales, algunas más y menos exitosas. He hecho también otros musicales, en su mayoría para chicos, este es mi segundo musical para adultos".





"Pero el fenómeno que se produce con SorPresas no sé si lo alcanzo a dimensionar desde adentro, la gente me dice que la pasa muy pero muy bien y ha ido hasta cinco o seis veces a verla, y uno piensa y se plantea si realmente es para tanto (risas). La función del pasado 17 de febrero en el teatro Independencia me hizo caer en cuentas de que sí, es un éxito y nosotros estamos muy felices. El teatro estaba como pocas veces llenísimo con las entradas agotadas, eso es un fenómeno que pocas veces sucede y los disfruto a corazón henchido".





David Laguna: actor como sor Leo

"Para mí, que todavía me estoy formando, SorPresas es aprendizaje en todos los sentidos, arriba y abajo del escenario, con cada uno de los compañeros artistas, la dirección, la producción y el teatro. Es aprender y disfrutar de cada ensayo y de cada función, siempre con una sonrisa en la cara".





David Páez: actor, como sor Amnesia

"Fue un sueño cumplido. Cuando me convocaron para el proyecto me puse feliz, no lo podía creer. Cuando supe quiénes serían mis compañeros de elenco se me hinchó el pecho de orgullo".

"Significó dar un paso hacia un género que hacía mucho tiempo tenía ganas de incursionar y poder unir las cosas que siempre me han gustado, el canto, el teatro, el humor y la danza".