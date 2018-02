Nueve directores latinos que caminaron la alfombra roja

Hollywood, la meca del cine, está plagada de producciones exitosas con presupuestos millonarios. La industria del cine estadounidense es gigante y el público está acostumbrado a cierto tratamiento de las historias, un ritmo especial en la edición y caras conocidas en pantalla. Por eso, conquistar la atención de la Academia de Artes y Ciencias desde Latinoamérica es un logro para destacar.



¿Quiénes son los nueve directores de cine considerados para un Oscar®?



#1 Guillermo del Toro ha puesto a Hollywood a sus pies con su reciente film: "The Shape of the Water". El realizador nacido en Guadalajara tiene una gran trayectoria en la industria y no es la primera vez que transita la alfombra de los premios Oscar®. Su nuevo film compite en 13 categorías, entre ellas "Mejor Director" y "Mejor Película", con una historia de amor increíble entre una empleada de limpieza muda y una extraña criatura de laboratorio.



#2 Sebastián Lelio de Chile llegará a la celebración del cine con "Una mujer fantástica", película que compite en la categoría "Mejor Película Extranjera". La cinta expone los prejuicios y rechazos que sufre una mujer transexual cuando su pareja fallece. "En momentos como este donde hay tanta adversidad y sufrimiento en el mundo, espero que podamos encontrar en las experiencias de los demás el coraje y la inspiración para cambiar las cosas", afirmó a la Agencia EFE Lelio.



#3 Carlos Saldanha de Brasil se sumará a la competencia con "Ferdinand", una peli de animación para niños en la que un toro reniega de los estereotipos y no teme mostrar su sensibilidad. Saldanha es un director muy experimentado responsable de varios títulos exitosos como "Rio", "Rio 2", "Ice Age", "Ice Age 2", ¡y muchas más!



#4 Pablo Larraín de Chile vio cómo su producción "No" llegaba a la consideración de la Academia en el año 2013 para competir en la categoría "Mejor Película Extranjera". Desde ese momento, su carrera comenzó a llamar la atención de la industria y fue convocado para dirigir "Jackie" (por Jacqueline Kennedy Onassis). El film enmarca no solo a un ícono estadounidense sino también a uno de los momentos más dramáticos de la historia del país: el asesinato del presidente Kennedy.



#5 El argentino Juan José Campanella llevó a la pantalla grande la novela "El secreto de sus ojos" de Eduardo Sacheri con una maestría excepcional. El film se llevó la estatuilla dorada a "Mejor Película Extranjera" en 2009. El director ya había participado de la misma categoría en 2001 con "El hijo de la novia" y es un reconocido realizador en la industria de Estados Unidos que ha participado de clásicos de la tevé como "Dr. House", "Law & Order", "30 Rock", entre otros.



#6 Alejandro González Iñárritu tiene las manos ocupadas ¡con tantos premios Oscar®! Luego de ser nominado en 2007 por "Babel", su año fue el 2015 cuando por "Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)" se subió tres veces al escenario para recibir la estatuilla como "Mejor Película", "Mejor Dirección" y "Mejor Guión Original". Con "The Revenant" no solo se llevó nuevamente el premio como realizador también logró que Leonardo DiCaprio obtuviera su primer Oscar® como "Mejor Actor".



#7 Damián Szifrón también concentró las miradas de Hollywood cuando "Relatos Salvajes" fue considerada para "Mejor Película Extranjera" en 2015. Aunque no se llevó el galardón a casa, el director se afincó en Estados Unidos donde su nombre ronda diferentes mega producciones como "Justice League Dark".



#8 Alfonso Cuarón es otro mexicano que se atrevió a contar historias diferentes e impactantes lo que le valió ser considerado en varias oportunidades con films como "Y Tu Mamá También" y "Children of Men". Su año fue 2014 cuando con "Gravity" obtuvo diez nominaciones al Oscar® y se llevó siete, entre ellos el premio a "Mejor Director".



#9 Fernando Meirelles sorprendió al público de todo el mundo con una film crudo y real como "Cidade de Deus". La cinta explora de una forma creativa y novedosa la trágica historia de una serie de personajes en las favelas de Río de Janeiro. Aunque fue nominada en cuatro categorías, no obtuvo ningún Oscar®. De todos modos, fue un gran impulso para Meirelles y el cine brasileño que siguió creciendo y entregó producciones excelentes.



Fuente: TNTLA