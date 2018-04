Cómo entrenar a tu dragón es una de las sagas de animación más divertidas del momento. Tras dos historias conmovedoras, entretenidas e inolvidables, Dean DeBlois decidió realizar una tercera en la que Hipo y Chimuelo volverán a vivir aventuras sorprendentes y peligrosas.





Este martes, Variety ha confirmado el título final de esta tercera parte así como la sinopsis final: How to Train Your Dragon: The Hidden World. Algo parecido a Cómo entregar a tu dragón: el reino escondido.





Al tiempo que Hipo cumple su sueño de crear un mundo utópico en el que los dragones viven en paz, el descubrimiento de Chimuelo de una pareja escurridiza le quita la Furia Nocturna. Cuando el peligro llame a la puerta de casa, y el gobierno del reino de Hipo se ponga en peligro, ambos, dragón y jinete deberán llevar a cabo decisiones imposibles para salvar a los suyos.

En el próximo Annecy International Animation Film Festival, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer nuevos detalles sobre la realización de esta película durante una presentación de Dreamworks, además de conocer al director.