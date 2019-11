María Echegaray

Norma López es un ícono de la moda local. La empresaria que viste a las mendocinas desde hace más de 35 años, se ha convertido en un referente para todas las fashionistas y es por eso que cerrará el 2019 con un mega show digno de las pasarelas de las principales capitales de la moda.

Es que este sábado 23 de noviembre a las 13:30, se llevará a cabo el espectacular desfile “Norma López en Villavicencio”, con una producción de lujo e invitados especiales.

"La idea surgió cuando nos convocó Villavicencio. En un principio nos pareció todo un desafío dada la distancia, el nivel de preparación que se requiere, los dalles pero llegamos allí e inmediatamente nos enamoramos de ese lugar. Fue un encuentro mágico y eso es lo que el público va a poder ver este sábado", explica Norma.

Por primera vez en nuestra provincia, se podrá disfrutar un show de nivel internacional, exclusivo e innovador en uno de los ambientes naturales más imponentes y destacados del planeta.

El evento ofrecerá a sus participantes una experiencia única de moda, buena música y un excelente catering. Contará con la presencia de las principales y más importantes marcas de la moda argentina, tales como Garófalo, Atittude, Catalina de Aragon, Natalia Antolín, Calandra, Melocotón y Eleonora Erico.

"Va a ser una puesta despampanante en la que mostraremos las colecciones enteras de cada uno de los diseñadores con los que trabajamos e incluso varios de ellos asistirán al desfile como es el caso del reconocido Rafael Garófalo entre otros. Cada pasada ha sido preparada y pensada especialmente para esta ocasión" destaca la empresaria.

Y si bien en el desfile podrán verse todas las tendencias que dominarán esta temporada con las colecciones primavera-verano 2020, Norma López junto a su hija Romina dan un pequeño adelanto y revelan sus tips infalibles para armar un look con estilo y no fallar en el intento:

LOS TIPS DE NORMA Y ROMINA LÓPEZ

-¿Cómo es la mendocina a la hora de vestirse?

Norma: Yo viajo mucho a Buenos Aires y puedo decir que a diferencia de las porteñas, la mendocina es muy exigente, muy elegante a la hora de vestirse.

Romina: Hoy las clientas buscan sentirse frescas y jóvenes independientemente de la edad por eso los percheros son livianos y ya no se divide. Hay moda urbana hay alta costura pero nuestro sello es que hacemos un mix donde podemos vestir a una de 60 y una de 15 sin problema.

-¿Cuáles son las tendencias de la temporada?

N: Sin duda que el color es el gran protagonista de esta primavera-verano así como también los metalizados en especial para la noche.

R: Yo diría que la combinación del neón con el habano es la gran novedad de la temporada. Una dupla que antes era casi utópica verla junta hoy es infalible e incluso puedo adelantar que seguirá dominando el invierno 2020.

-¿Qué estampados y prints predominan?

R: Al igual que con los colores, los prints vienen con todo en especial el navy y el icónico estampado Cavalli. En Norma López tenemos prints exclusivos que se mandan a hacer especialmente. Por ejemplo en los diseños de Natalia Antolín van a poder ver una combinación espectacular del print Cavalli con un poco de Versace.

-Las prendas que no pueden faltar

N: Un body, un blazer oversize largo abotonado, un vestido camisero, un pantalón y un enterito.

R: Los accesorios también van a tener gran protagonismo en los looks. Los infaltables de este año son un cinturón de dos hebillas, cadenas, aros extra-large y riñoneras.

-¿Hay algo que esté completamente out y no se use más?

N: Al contrario no hay nada que no se use más porque hoy la moda está abierta a todo. No hay que guardar nada simplemente hay que actualizarlo.

R: A nivel mundial la idea es reciclar incluso también en la moda, cada una debe saber darle su toque.

-¿Qué diferencia a Norma López de otras marcas de indumentaria?

N: No buscamos vender sino asesorar. Queremos acompañar a la clienta en sus momentos, y ayudarla a que logre su mejor versión. Si hay algo que no le sienta o no la favorece se lo decimos porque sabemos como orientarla.

-¿Cuál es el mejor consejo de estilo para una mujer?

R: Que sean como son y que se quieran como son, no hace falta nada más.