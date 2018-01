No respires 2: Stephen Lang confirma que habrá secuela

No respires, el 'thriller' de terror dirigido por Fede Alvarez, consiguió recaudar en 2016 157 millones de dólares con un presupuesto que apenas llegaba a los diez millones. Hasta ahora no habíamos tenido noticias concretas sobre una posible continuación, pero su protagonista Stephen Lang, también conocido por encarnar al villano de la franquicia Avatar, ha confirmado que la secuela está en camino.





El propio Fede Alvarez fue el primero en asegurar en una entrevista con Coming Soon que habría segunda parte. "No lo diremos ahora mismo. Pero habrá más No respires con seguridad". El siguiente en hablar de No respires 2, en unas declaraciones a Screen Rant, ha sido Lang, que lo ha expresado así. "Sí, vamos a hacer una secuela". Se trata de una buena noticia, aunque de momento no hay nada oficial.





La mejor idea que he escuchado

La película obtuvo una gran acogida, tanto por parte de la crítica como por el público, y alcanzó una alta calificación en Rotten Tomatoes con un 87%. No hay detalles al respecto, aunque el productor Sam Raimi ha comentado con anterioridad que es "la mejor idea que he escuchado jamás para una secuela".





La historia de la primera parte seguía a tres jovenes -Alex (Dylan Minnette), Money (Daniel Zovatto) y Rocky (Jane Levy)- dispuestos a robar a un multimillonario ciego. Pero cuando entraban en la casa para atacar al inquilino, estos no tardaban en convertirse en las víctimas, y el 'indefenso' hombre en el psicópata cazador.