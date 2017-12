La vedette Mónica Farro desistió de ser cabeza de elenco en una obra teatral para el verano. La uruguaya, que se puso el conchero durante la temporada 2017 esta vez dijo no. "A pesar de la buena propuesta de Juan Alzúa -productor- y de que necesito el dinero, no me siento al 100% y no le quiero faltar el respeto al público que paga una entrada", dijo.





Así que este año la Farro se saca el conchero. Bah, ni siquiera se lo pone.