Nito Mestre con un ADN Sui Generis

Carlos Alberto Mestre nació el 3 de agosto de 1952 y es uno de los músicos más importantes de la historia argentina, ya que formó parte junto con otro Carlos Alberto, pero de apellido García, de la mítica banda Sui Generis. Nito y Charly han marcado a fuego una época de la música y, pese a estar separados desde hace muchos años, las canciones del dúo siguen sonando y estando vigentes.





Ahora Mestre estará en Mendoza conmemorando los 45 años del nacimiento de la banda. Tendrá dos shows en Mendoza, el primero hoy en el evento Copas y Sabores, que se desarrollará en el hotel Pasambay, en Rivadavia, desde las 21. Su segundo toque en la provincia será el lunes en la Vendimia de Guaymallén.





Nito Mestre marcó una generación que tenía sueños e ilusiones al igual que los tuvo él de niño. Con tan solo 11 años el músico vio una películas de Los Beatles que, aseguró, le cambió la vida porque luego de eso decidió comenzar a dedicarse al rock.





30 años después de ese punto de partida en la música, un caluroso diciembre de 1993 Nito Mestre tenía la función de abrir el show de Paul McCartney en su primera visita al país. Un estadio de River colmado esperaba que la voz del inglés comenzara a entonar las míticas letras de la banda nacida en Liverpool.

Mestre era el telonero y una vez finalizada la conferencia de prensa del artista inglés, se le acercó y se presentó. La respuesta de Paul fue: "Eeey, Nito". Así comenzó un sueño para el ex Sui Generis, que pudo convivir durante los tres días de shows en la previa de los espectáculos con su referente y maestro.





En esta nota con Escenario, Nito recuerda el momento que conoció a McCartney, además de hablar sobre el presente musical, su amigo Charly García y su retorno a Mendoza.





–Volvés a Mendoza...

–Sí, siempre es una alegría y ahora además porque daré dos shows. El primero será el sábado en Rivadavia y el segundo será el lunes en Guaymallén por la Vendimia.





–¿Cómo serán los repertorios, teniendo en cuenta que son dos eventos muy distintos?

–El show del viernes será más íntimo, con un repaso por temas actuales pero también por los clásicos de Sui Generis. El lunes será distinto porque estaré en formato trío y con un ensamble de cuerdas, ese espectáculo vamos a ensayarlo el domingo.





–¿Es difícil hacer dos repertorios tan distintos?

–Tocamos juntos desde hace más de 20 años, entonces ya tenemos una enorme cantidad de temas que podemos hacer. Incluso armamos la lista el mismo día del evento después de conocer el lugar. Eso te lo da la confianza y experiencia con los músicos. En cambio para el del lunes ya mandamos las partituras, entonces ya sabemos qué temas son y qué hay que hacer con el ensamble.





–Tantos años como músico... ¿No cansa un poco el repertorio en donde se repiten los temas?

–Para divertirnos cada vez que los tocamos hacemos algo distinto pero no variamos la esencia. No me gusta cambiar el orden del tema ni cómo era. Algunos intelectualizan el tema y les meten otros acordes. Hay temas que siempre están pero también al haber tantas canciones si a nosotros nos aburre, la dejamos de hacer y vuelve al tiempo.





–Siempre fuiste un gran admirador de Los Beatles y pudiste conocer a McCartney en 1993, ¿qué recordás de eso?

–Fue un ciclo que logré cerrar porque con 11 años, que los vi por primera vez en el cine, como todo pibe que se sorprende, decidí empezar a hacer rock. Dije que quería ser uno de ellos y conocer a uno de ellos fue una maravilla. Siempre lo sigo a ver qué está haciendo, lo tengo en favoritos en Google entonces apenas hace algo me aparece. Leo para ver qué hace al cuidarse la voz y mantenerse activo. Yo por suerte sigo muy activo, viajo y toco mucho.





–¿Lo has vuelto a ver a Paul McCartney?

–Lo vi en shows varias veces, en Estados Unidos . Le mandé el disco Flores pero no me gusta estar ahí y querer molestarlo. La primera vez compartimos camarines, por eso me pude acercar y presentarme y entablar una relación pero la verdad es que no me gusta estar pegoteado y acosarlo (risas).





–En el '70, León Gieco contó que fue a estudiar con Gustavo Santaolalla, que estaba en Arco Iris, y le dijo que le quería presentar a dos muchachos que también estaban empezando y eran vos y Charly... ¿Te acordás ese momento?

–Sí, claro. Nosotros lo conocimos a León en un lugar donde él grababa. Me acuerdo que era Arco Iris y estaban el baterista, León y Gustavo. A León lo fui a ver a un show en Luz y Fuerza y después de él tocábamos nosotros. Siempre que nos encontramos con León y Charly recordamos ciertas cositas de memoria.





–Ahora Charly volvió a tocar...

–Sí, es así Charly, te avisa sobre el pucho. Me hubiera encantado estar pero voy a estar viajando. Está muy bueno eso que haga shows sorpresas.





–¿Podemos pensar en una vuelta de Sui Generis?

–Ahora estamos analizando la posibilidad de grabar algo muy interesante. La idea es que nos juntemos Charly, Raúl, León y yo para hacer un documental, un disco con dos canciones nuevas y que tenga una buena tapa. El retorno de PorSuiGieco es algo que tenemos en mente y si esas tres condiciones se cumplen lo haríamos con algún productor de afuera de esas cadenas importantes.





–Y volver a tocar en vivo...

–Si estamos de acuerdo en todo eso, viene la persona o el sello que estamos hablando, cerramos un acuerdo eficaz y sencillo es posible. La idea es que sea fácil y divertido por como nació PorSuiGieco. Cuando lo hicimos, quedó así marcado, una reunión de cuatro amigos que se animaron a tocar y quedó como un ícono. Sería la continuación de esa amistad de tantos años. Si bien ninguno descartó el tocar, tampoco es algo tan sencillo por los tiempos de cada una.





–¿Por qué crees que Sui Generis fue tan importante y marcó una época?

–Marcó una época y una generación. Es como Los Beatles, que inspiró a muchos músicos y marcó a fuego una época. Nosotros marcamos a muchos padres que ahora son abuelos y a muchos hijos que ahora son padres y le trasladaron esto a sus hijos. La vida tiene esos ciclos que se repiten y tienen cierto factor común las letras que ahora se vuelven a cumplir. Yo de joven también escucharía a Sui Generis porque es una música bien hecha que deja algo. Hay ciertas bandas que yo veo que se fijan en lo que hicimos nosotros.





–Son la raíz de la música...

–Algo así. Es como te digo, marcamos una generación en el país junto con Soda Stereo o Spinetta, como Los Beatles lo hicieron a nivel mundial. Si no escuchaste a Los Beatles o los Rolling Stones andá a escucharlos. Ni se te ocurra empezar una banda o dedicarte a la música sin haberte comido los discos de ellos.





–¿Cómo sigue la música sin Cerati y Spinetta?

–Es raro porque siguen presentes y cada vez más. Ahora estoy haciendo mi programa de radio Distinto tiempo, todos los viernes, de 10 a 12, por Nacional Rock junto a mi esposa y busco canciones para distintas temáticas y siguen apareciendo las voces del Flaco y Gustavo. Cualquier tema de ellos sigue presente y va a seguir presente por siempre.





