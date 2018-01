Niegan que Radiohead haya demandado a Lana del Rey

Radiohead

Lana del rey

La empresa Warner/Chappel, editora del grupo inglés Radiohead, negó que la banda haya recurrido a los tribunales por el supuesto plagio de Lana del Rey del tema "Creep" en la canción "Get free", incluida en su última producción "Lust for life"."Está claro que los versos de 'Get Free' usan elementos musicales que se encuentran en 'Creep' y hemos pedido que esto se reconozca a favor de los escritores de la canción. Para aclarar las cosas, no se ha emitido ninguna demanda y Radiohead no ha dicho que solo aceptará el 100 por ciento de la publicación de 'Get Free'", dijo Warner/Chappel en un comunicado citado por la prensa española.Con ello, la compañía desmintió la publicación de la cantante estadounidense en su cuenta de Twitter en donde comentaba que habían fracasado las negociaciones en las que ofrecía un 40 por ciento, por lo que vislumbraba un enfrentamiento en la Justicia."Aunque sé que mi canción no fue inspirada por 'Creep', Radiohead siente que era y quiere el 100 por ciento de la publicación. Ofrecí hasta 40 en los últimos meses, pero sólo aceptarán 100. Sus abogados han sido implacables, así que lo haremos. Lidiaremos con eso en la Corte", había escrito la intérprete.Hasta la aclaración de Warner/Chappel, la banda no se había manifestado públicamente al respecto, por lo que la información existente era esta comunicación de Lana del Rey.Radiohead ya había atravesado una situación similar pero en sentido contrario, cuando "Creep" se convirtió en un éxito mundial en 1993 y debió ceder un porcentaje de sus derechos ante una demanda de los compositores Ibert Hammond y Mike Hazelwoodde, por considerar que el tema presentaba similitudes con su creación "The air that I breath", para el grupo The Hollies.