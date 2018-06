Ni Sandra Bullock ni Cate Blanchett se lo creían

Además de Sandra Bullock y Cate Blanchett, son parte de este equipo de estafadoras Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Helena Bonham Carter, Rihanna y Awkwafina.











Se acerca el estreno de "Ocean's 8" ("Ocean's 8: Las Estafadoras"), la peli en la que Sandra Bullock planea el robo de una importante joya durante la gala del MET y para lograrlo forma equipo con otras siete mujeres. Hacer una película con ocho protagonistas femeninas parecía imposible unos años atrás. Por eso Sandra Bullock y Cate Blanchett dudaban de que pudiera realizarse. En recientes declaraciones en conferencia de prensa, Bullock confesó que: "Sinceramente, no creía que la peli fuera a suceder. Creía que era una idea divertida. Pero en su momento no creí que se fuera a realizar".Su compañera de elenco, Cate Blanchett, agregó: "Dos o tres años atrás, esto parecía imposible. ¿Cómo podría hacerse? Y es tan grandioso que se lance ahora. Ahora pensamos, "Claro, por supuesto", creo que mucho ha cambiado". Después del éxito de la saga de Danny Ocean, se supo que no iba a haber una cuarta entrega. Hasta que surgió la idea de un spin-off de mujeres. El director y co-guionista de la cinta, Gary Ross, reconoció que no solo es la primera vez que una película está encabezada por un conjunto de mujeres de este nivel, si no que también llevó tiempo reunir y conectar a las actrices y convencer a Warner Bros. para que respaldara a este proyecto."Me di cuenta de que nunca había existido un equipo de este tipo (había habido muchas versiones masculinas), este tipo de ensamble de mujeres, y pensé que era fácil. Y luego fuimos a ver a Sandy [Bullock], y dijo: 'Bueno, si el guión no apesta y realmente atrapas a la gente que esperas, entonces podría interesarme'. Lo cual tomamos como un absoluto sí", comentó Ross. Parece que el director era el único que confiaba en el proyecto. Y tenía razón. La peli se estrenará pronto, el próximo 8 de junio, y las actrices confiesan que se divirtieron mucho trabajando juntas.