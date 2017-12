New Years Eve 2018 la gran fiesta de año nuevo

Referentes de la escena electrónica nacional y mundial tendrán su lugar este 31 de diciembre en quinta Las Rosas, en Guaymallén.



Desde Holanda, Eelke Kleijn será el encargado de hacer bailar a todos los amantes del electronic music que tendrán una cita desde los primeros minutos del nuevo año. Francock hará la previa, con su World Music, esto es el mix perfecto de house, dance y versiones exclusivas de tracks, que marcan tendencia alrededor del globo.



Eelke Kleijn es un productor y DJ nacido en 1983 en Rotterdam, Holanda. En sus comienzos produjo principalmente álbumes electrónicos, aunque su gran salto fue en 2006 cuando el legendario Nick Warren eligió su canción 8 Bit Era para el compilado Global Underground: Paris.

Antes de emprender viaje a Mendoza, el destacado Klejin habló con Escenario y recordó sus comienzos en el rubro.



–¿Cuándo comenzaste a jugar con el tocadiscos?

–Empecé a jugar con tocadisco y sintetizadores cuando tenía 15 años. Justo después que empecé a salir y vi al DJ en el club. Supe inmediatamente que eso era lo que quería hacer



–¿Sos consciente del hecho que estás viviendo de esto?

–Sí, por supuesto. Estoy disfrutando de cada minuto aunque el viajar puede ser tedioso a veces cuando toco música para un club lleno de gente entusiasta que siempre merece los viajes largos.



–¿Cuáles son tus referentes artísticos y musicales?

–Me gustan muchos tipos diferentes de música. Desde bandas como Muse y Editors hasta artistas y música clásica como Björk. Creo que hay algo genial que se puede encontrar en casi cualquier tipo de música, así que no trato de limitarme demasiado. En el estudio, me inspiro jugando con sonidos y melodías. Una idea generalmente conduce a la siguiente.



–Si pudieras contar una anécdota, ¿cuál elegirías y dónde?

–Tengo una buena de Mar del Plata. Esto sucedió hace dos años. Mi manager y yo estábamos en un pequeño avión privado en Buenos Aires para ir a Mar de Plata, donde se suponía que debía tocar un set de seis horas. Una vez en el aire, después de 10 minutos, el piloto nos miró y dijo que había perdido toda comunicación. Entonces necesitábamos dar media vuelta, aterrizar (sin poder hablar) y subir a un automóvil a Mar del Plata que nos hizo llegar directamente al concierto.



–¿Qué esperas de la gente de Mendoza?

–He estado en Mendoza varias veces y siempre ha sido una fiesta increíble, así que espero que ahora sea similar o mejor.



Esta noche, Francock junto a Eelke Kleijn estarán en nuestra provincia y tocarán su música en New Years Eve 2018 para comenzar el año a puro ritmo en la quinta Las Rosas.