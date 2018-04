New Girl: Max Greenfield arrepentido de un episodio

La séptima y última temporada de New Girl se estrena en Fox el martes 10 de abril. El fin de una de la exitosa serie protagonizada por Zoey Deschanel ha provocado que alguno de sus actores repase su carrera por la ficción y los pros y contras de aparecer en ella. Debido a esto, el intérprete Max Greenfield ha confesado que se arrepiente de haber rodado un episodio específico de la serie, uno que puede tener repercusiones en su futuro.





El actor que da vida a Schmidt, pareja de Cece (Hannah Simone), explicó a TV Guide que preferiría no haber participado en el capítulo 'Hubbedy Bubby' (6x2) o, al menos, no haber pronunciado en diversas ocasiones una de las frases del guion del mismo. En ese episodio en cuestión, Schmidt reta a Jess (Deschanel) y Cece a conseguir cinco nuevos votantes para apoyar la campaña de Hillary Clinton. De conseguirlo, él tendrá que votar a la candidata; de no hacerlo, ellas tendrán que votar a su oponente.





Quizás es un episodio del que me arrepienta. Simplemente me imagino [a Paul Ryan] siendo elegido algún día y viendo cómo usan ese 'clip' y yo salga diciendo 'oh mierda'.





El fragmento en cuestión al que hace referencia Greenfield se repite varias veces a lo largo de 'Hubbedy Bubby' (6x2) y en él aparece Schmidt diciendo: "¡Paul Ryan 2020!". Su personaje apoya la candidatura del político republicano Paul Ryan, por lo que el intérprete teme que un día salga elegido como presidente y su equipo utilice el vídeo en el que el personaje repite su nombre sin cesar. Finalmente, se ha decidido que no volverá a hablar de política en la temporada restante de New Girl.