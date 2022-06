La historia es una adaptación del best seller The beauty queen of Jerusalem.

miss2.jpg Streaming. Netflix sorprendió con el drama israelí que busca destronar a Stranger Things.

Netflix tiene muy pocas producciones de Israel, pero sin dudas todas causaron furor entre los usuarios. Shtisel y Fauda son dos títulos que sirven de ejemplos ideales.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: la reveladora película de una historia real de superación

Y la lista también se puede sumar Poco Ortodoxa, que pesa a ser una coproducción de Estados Unidos e Israel, explora la cultura del judaísmo ultraortodoxo.

Ahora volvió a apostar por ese país: en la última semana la plataforma de streaming sumó a su catálogo Miss Jerusalén y ya se metió entre las tendencias.

En ella se entrelaza la trágica historia de una familia con el contexto histórico que le tocó vivir: los últimos tiempos del Imperio Otomano, la ocupación Británica y la Guerra de Independencia de Israel.

miss3.jpg Streaming. Netflix sorprendió con el drama israelí que busca destronar a Stranger Things.

Teniendo en cuenta el éxito de otros títulos de ese país, no sería extraño que en los próximos días se meta entre las más vistas.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix arrasa con una película de suspenso que crece y es furor

Aunque superar a Stranger Things será difícil, ya que tiene cifras impresiones: 286.790.000 horas vistas, según informó la compañía

La primera temporada de Miss Jerusalén está dividida en dos partes de diez episodios cada una: la primera ya se puede ver en la plataforma, mientras que la segunda se estrenará el próximo 29 de julio.