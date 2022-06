►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: en la película Garra hay un detalle que solo advirtió el futbolero argentino

Imani Lewis y Sarah Catherine Hook en la serie de Netflix La primera muerte.

De qué trata La primera muerte, la miniserie de Netflix para los amantes de Crepúsculo

"Enamorarse no es cosa fácil para las adolescentes Juliette y Calíope. Una es vampira, la otra es cazavampiros... y las dos están listas para matar", asegura la sinopsis de Netflix.

"Juliette, cuyos padres la presionan para que empiece a beber sangre de verdad, pone los ojos en Cal, una alumna nueva de la escuela con sus propios problemas familiares", continúa el argumento del primer capítulo.

Juliette Fairmont (Sarah Catherine Hook) es una joven vampira, que vive en un pueblo chico. La tradición es que cuando son mayores de edad, tienen que matar por primera vez.

La primera muerte, serie de Netflix con tinte romántico, dramático, de terror y fantástico.

Calliope Burns (Imani Lewis) es la nueva chica del pueblo y Juliette no ha dudado en interesarse en ella. Pero, luego de compartir algunos momentos con ella, se da cuenta que es una cazavampiros y deberá decidir qué camino tomar.

A su vez que su interés va creciendo, Calliope, también descubrirá que Juliette es vampiro. ¿Qué será más fuerte? ¿El amor o la sangre?

Una serie de tinte romántico, dramático, de terror y fantástico, con escenas sexuales características de las series adolescentes en el último tiempo.

La primera muerte (First Kill en inglés) es una serie basada en una historia dentro del libro antológico Los vampiros nunca envejecen (Vampires never get old) de Victoria Schwab.

La primera muerte, la serie de Netflix que estrenó el 10 de junio y es furor

Protagonizada por Sarah Catherine Hook, Imani Lewis y Elizabeth Mitchell, La primera muerte tiene ocho capítulos de alrededor de 50 minutos cada uno.

Los creadores todavía no han confirmado una segunda temporada, pero tampoco la han negado. Dado al éxito luego de su estreno y que no se cerraron todas las historias, los fans pueden esperar más capítulos.

En los últimos años las series con drama adolescente se han vuelto muy populares, en mayo estrenó una inspiradora miniserie con drama LGBTQ+ sobre la amistad y el romance en la adolescencia que fue un éxito.