Netflix pagó 150 millones de dólares por el nuevo film de Martin Scorsese

Ai bien la base del éxito de Netflix son sus series (tantos las originales como las que compra a otras productoras), cada vez son más las películas que la poderosa compañía financia para el estreno exclusivo en su plataforma. Un recorrido por su oferta para 2018 incluye la comedia de acción(20 de abril), de Kyle Newacheck, con Adam Devine, Anders Holm y Blake Anderson;, film futurista de Duncan Jones (director deambientado en Berlín, con Alexander Skarsgård, Paul Rudd y Justin Theroux;, épica histórica de David Mackenzie con Chris Pine y Aaron Taylor-Johnson;, de David Wain, sobre el éxito de la franquicia National Lampoon;, thriller de Jeremy Saulnier con la ascendente Riley Keough, otra vez Alexander Skarsgård y Jeffrey Wright;, drama con elementos de ciencia ficción dirigido por Susanne Bier con dos estrellas como Sandra Bullock y Sarah Paulson.También hay contempladas varias comedias para acrecentar el catálogo, como, con Adam Sandler, y, con Kristen Bell, Seth Rogen y Kelsey Grammer.

De todas maneras, la apuesta más importante en materia de largometrajes originales será, sin duda, The Irishman, historia escrita por Charles Brandt y Steven Zaillian que significará el reencuentro entre el realizador Martin Scorsese y los intérpretes Robert De Niro , Joe Pesci y Harvey Keitel (también actúan Al Pacino , Anna Paquin, Bobby Cannavale, Ray Romano y Jesse Plemons).

El presupuesto, que ya asciende a 150 millones de dólares, significa un importante riesgo incluso para una compañía multimillonaria y que no depende de la taquilla como Netflix. La empresa de Ted Sarandos también adquirió War Party, de Andrew Dominik, con Tom Hardy; The Ballad of Buster Scruggs, un western de los hermanos Joel y Ethan Coen, con James Franco, Bill Heck, Zoe Kazan y Tim Blake Nelson, que se presentará en formato de miniserie, y el largamente demorado proyecto de Triple frontera, que iba a ser dirigido por Kathryn Bigelow y que ahora rodará J. C. Chandor con Mark Wahlberg, Charlie Hunnam y Garrett Hedlund, pero es muy probable que su estreno -como otros de los mencionados- quede para 2019.