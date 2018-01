Netflix en el negocio de las películas de alto presupuesto: Cómo le fue

Ha habido mucha especulación en el último mes con 'Bright', el drama policiaco de fantasía producido por Netflix con David Ayer tras las cámaras. La crítica no ha sido nada favorable con el film de Will Smith y Joel Edgerton. Pero el público ha decidido hacer caso omiso y darle un valiosa oportunidad de demostrar que no es tan mala como dicen. ¿Cuánta gente la ha visto en realidad?

Con un presupuesto de 90 millones de dólares, 'Bright' es el primer intento de Netflix para entrar en el mercado de las películas de alto presupuesto. pero teniendo en cuenta que su estrategia de marketing dista mucho de ser convencional, realmente no es tan importante la audiencia que acumule en las primeras semanas desde su estreno.

El servicio de streaming no suele hacer públicos sus datos de visionado, pero la compañía Nielsen ha desarrollado un software que permite cuantificar tanto el número de visitas como el ratio de los espectadores. Así, asegura que más de 11 millones de personas han visto 'Bright' en los primero tres días sólo en Estados Unidos, de los cuales casi 4 millones tienen entre 18 y 35 años. Es decir, es un público joven.

A su vez, los espectadores son mayoritariamente masculinos, según los datos de Nielsen, con un 56% de hombres frente a un 44% de mujeres. Y es que, por mucho que se empeñen en hacernos creer lo contrario, los críticos no siempre tienen razón. Y el público tiene la misma capacidad o más para juzgar por si mismo si una película es buena o no. Y al que no le guste, que no vea la secuela.

Fuente: Fotogramas