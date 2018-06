Néstor Fabián recordó a Violeta Rivas: "Fue un fenómeno"

En el mediodía del sábado 23 de junio la música nacional perdió a una de sus voces más queridas: la de Violeta Rivas .





Dueña de una trayectoria artística de más de 50 años, casi tantos como su matrimonio con Néstor Fabián , la cantante y actriz había sido internada en los últimos días en el Sanatorio Güemes, debido a una afección renal. Violeta también padecía de mal de Alzheimer.





Su marido no pudo dejar de emocionarse al recordarla. "Estaba internada desde el domingo pasado por un problema en las vías urinarias, ella tenía problemas de deshidratación en los últimos dos años, estuvo en el Sanatorio Güemes, gente magnífica, que la han atendido de maravillas. Hicieron todo lo posible para rescatarla pero no se pudo, le agarró un paro cardíaco y ellos no pudieron rescatarla, es lamentable", contó en una nota con "Implacables" (El Nueve).





"Permanentemente estuvo con nosotros, ésa es una de las grandes satisfacciones que yo tengo. Fui a ver varios lugares magníficos, la gente cuando decía quién era se portaba de maravilla, y además los medios de comunicación se portaron muy bien con nosotros porque no lo hicieron trascender", agregó, consultado sobre si este último tiempo lo había pasado junto a él en su casa.





"Como la están recordando ahora. Me están llamando de España, de Canadá, de Miami, ahí se ve el cariño de la gente", afirmó cuando le preguntaron sobre cómo le gustaría que la recuerden.