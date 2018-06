Natalie Portman quiere una secuela de V de Vendetta

Natalie Portman ha sido Padmé Amidala en la segunda trilogía de 'Star Wars', como Nina Sayers en 'Cisne negro' (papel por el que recibió el Oscar), o como Jane Foster en las dos primeras películas de 'Thor', la actriz israelí ha participado en importantes proyectos a lo largo de los últimos años.

En el año 2006 protagonizó la película 'V de Vendetta', la adaptación cinematográfica de la novela gráfica de Vértigo Cómics escrita por Alan Moore e ilustrada por David Lloyd. Según los datos ofrecidos por Box Office Mojo, la película superó los 132 millones de dólares de recaudación partiendo de un presupuesto de 54 millones. Ahora Portman, durante una entrevista para Buzzfeed, hablaba de la posibilidad de hacer una secuela.

"Quizás 'V de Vendetta'" respondía la actriz ante la pregunta "¿de cuál de tus pasadas películas te gustaría hacer una secuela?". Durante la película dirigida por James McTeigue, Portman interpretó a Evey Hammond, una empleada de la British Television Network a la que V (Hugo Weaving) salva al principio de la película. Tras esto, Hammond se convierte en uno de sus aliados.

A pesar de que en principio no está planteada una secuela de la película, las declaraciones de Natalie Portman podrían verse hechas realidad de aquí a unos años. Lo que sí que sabemos es que la interprete tiene la intención de volver a dirigir una película, tras debutar en 2015 con 'A Tale of Love and Darkness', con la que se presentó al festival de Cannes: "Me encantaría dirigir otra película, por ahora no tengo un plan específico y estoy en la fase creativa, pero sí me encantaría dirigir otra película y lo haré".

Fuente: ECartelera