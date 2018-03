Natalia Lafourcade sobre la desigualdad de género: "Esto tiene que parar"

Natalia Lafourcade, que se presentará en Buenos Aires el 26 y 27 de abril en el Teatro Gran Rex como parte de la gira de presentación de sus discos de música popular regional "Musas I y II", afirmó que la desigualdad de género en la música "tiene que parar".



"Tanto la fuerza como la energía masculina y femenina son importantes en este mundo; deberíamos poder convivir juntos en respeto", sostuvo respecto al movimiento feminista.



"Pienso que es bueno que pongamos estos temas sobre la mesa y no se permita que cosas que han estado pasando sigan sucediendo. Esto tiene que parar".



A pocas semanas de su doble presentación en la Argentina, Lafourcade dijo a Télam: "Me siento muy afortunada con toda esta música que he podido conocer, me ha dado las herramientas para poder seguir construyendo la artista que soy y para poder lograr ser la artista que quiero ser".



Su actuación en la entrega de los Oscar la consagró como parte musical fundamental de la película "Coco", premiada como mejor film de animación. "Me tardé como una semana para bajar de la cantidad de adrenalina y emoción que tenía dentro de mí; estos espacios se vuelven sorprendentes y muy emocionantes, son de ésas cosas que suceden una vez en la vida".



La voz de la artista mexicana recorre los circuitos más importantes de la industria musical. Consultada por el pronunciamiento de festivales europeos y estadounidenses de lograr mayor paridad de género en sus programaciones, Lafourcade aseguró que "es un momento para, más que nunca, abrir los ojos y el corazón, el alma y el espíritu y despertar como humanidad".



"Estos acontecimientos nos permiten recordar que desafortunadamente todavía estamos en un momento en donde hay que trabajar y luchar por encontrar la igualdad de género", agregó la cantante mexicana, quien sostuvo que "es absurdo que en este momento de la historia tengamos que pelear por esto".