Narcos: Diego Luna y Michael Peña se suman a la serie

Malas y buenas noticias para los fans de Narcos. La ficción de Netflix ha realizado un importante cambio de cara a su cuarta temporada y los seguidores tendrán que despedirse de Javier Peña, personaje interpretado por Pedro Pascal en la exitosa ficción.





Según informa EW, Pascal no protagonizará la nueva entrega de la serie. El medio antes citado afirma que Netflix no ha dejado claro si su personaje no aparecerá en alguno de los episodios de la cuarta temporada o, por el contrario, lo hará en algún momento. No obstante, lo que sí está confirmado es que ya no será el personaje principal.





Para llenar el vació que el intérprete deja en Narcos, la ficción ha fichado a dos nuevos actores: Diego Luna y Michael Peña. Por el momento, la plataforma en 'streaming' no ha dado más detalles sobre los papeles que desempeñarán ambos intérpretes en la trama de la nueva entrega.





La producción de la cuarta temporada de Narcos ha comenzado recientemente en Ciudad de México de cara a su estreno en 2018.