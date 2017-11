Murió María Martha Serra Lima

La cantante María Martha Serra Lima murió este jueves, después de haber quedado internada en gravísimo estado.

Estaba internada en un hospital de Miami, en terapia intensiva. La artista se había internado en los últimos días de septiembre pasado en el Ventura Hospital, de la urbe del estado de Florida, a raíz de sufrir fuertes dolores al caminar.

"O me opero o no camino más, esa es la verdad. Tengo mucho miedo porque son operaciones muy difíciles, vi en Internet que es dificilísima y complicadísima. Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo", decía Serra Lima hace algo más de un mes.