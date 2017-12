Murió la actriz Heather Menzies-Urich, recordada por su papel en "La novicia rebelde"

La actriz canadiense Heather Menzies-Urich, conocida por su interpretación de la adolescente Louisa Von Trapp en el drama musical "La novicia rebelde", murió este domingo a 68 años.



La oficina que representa a los autores musicales de la pieza, Richard Rodgers y Oscar Hammerstein, anunció el deceso. "Heather era parte de 'la familia', informó The Hollywood Reporter



"Realmente no hay otra manera de describir a los miembros del elenco de la película", aseguró Ted Chapin, de R&H.



"Heather fue un miembro alegre, siempre esperando la próxima reunión. Todos somos afortunados de haberla conocido, y ella vivirá felizmente en esa hermosa película", aseguró.



Menzies-Urich, que había nacido en 1949 en Ontario, era viuda del actor Robert Urich y ya había padecido de cáncer de ovarios, una dolencia que pudo superar. Cuatro semanas antes de su deceso había sido diagnosticada con cáncer cerebral.



La actriz encabezaba la Urich Fund para la investigaciíon acerca del sarcoma en un centro especializado en el tema de la Universidad de Michigan



Graduada en la Hollywood High School y en la Falcon's Studio University and Arts, se convirtió en una promesa al participar, cuando tenía 15 años, años en "La novicia rebelde" y poco después en "Hawai".



En la exitosa superproducción musical dirigida por Robert Wise, Manzies, tal como se apellidaba entonces, interpretaba a una de las hijas del viudo capitán de la marina imperial austríaca, Georg von Trapp,

El musical de Broadway cuenta la historia de Von Trapp quien durante la Segunda Guerra Mundial contrató como institutriz a una novicia a la que le apasionaba cantar, de la que terminará enamorándose. Los papeles centrales fueron cubiertos por Christopher Plummer y Julie Andrews, respectivamente.



Surgida como una figura inocente, al entrar en la década del 70, Menzies-Urich se rediseñó como sexy y llegó a posar desnuda para la revista Playboy, Además, trabajó en algunas producciones clase "B" y en el filme de culto "Piraña".



Al mismo tiempo tuvo apariciones en numerosas series televisivas, como "Bonanza", "Marcus Welby", "El crucero del amor", "El gran chaparral", "Fuga en el siglo 23", "Las Vegas", entre otras, y era viuda del actor Robert Urich, del que tomo su segundo apellido, con el que tuvo tres hijos.