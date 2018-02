Murió John Mahoney, el actor que hacía de padre en la serie "Frasier"

John Mahoney, el actor que hacía de padre del protagonista de la popular serie "Frasier", murió a los 77 años en Chicago, informó su mánager Paul Martino, según publicó hoy la prensa especializada.



Martino, confirmó el fallecimiento de Mahoney al sitio especializado The Hollywood Reporter, aunque no precisó los motivos del deceso.



El intérprete había participado en 263 episodios de la serie que estuvo 11 temporadas al aire, lo que le valió estar dos veces nominaos a los Globos de Oro y a los premios Emmy, recordó la agencia EFE.



Mahoney, quien había nacido en el Reino Unido pero se había nacionalizado estadounidense, inició su carrera de manera tardía, cuando a los 40 años comenzó a tomar parte en el circuito teatral de Chicago, a partir de su incorporación en la compañía Steppenwolf.



En ese ámbito obtuvo en 1986 un Premio Tony por su rol en la obra "The House of Blue Leaves", tras lo cual logró ingresar al mundo del cine y la televisión.



Más allá de su trabajo en "Frasier". Mahoney participó de las series "In Treatment" y "Hot in Cleverland".

En tanto, en el cine participó del filme "Dos sinvergüenzas en Cadillac", de Barry Levinson, y en "Hechizo de Luna", junto a Cher y Nicholas Cage.