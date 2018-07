Murió el francés Claude Lanzmann, director del filme "Shoah"

El cineasta y escritor francés Claude Lanzmann, director del emblemático documental sobre el Holocausto "Shoah", de más de 9 horas de duración, falleció el jueves en París a los 92 años, anunció la editorial Gallimard.







"Lanzmann falleció esta mañana en su domicilio. Estaba muy, muy débil desde hacía varios días", indicó una portavoz de la editorial Gallimard contactada por la AFP.





El deceso del cineasta fue confirmado por la responsable de prensa de su última película "Les quatre soeurs", que salió en Francia este miércoles.





El director del gran documental sobre el exterminio de los judíos en Europa también fue periodista, escritor y director de la revista francesa "Temps modernes".





Amigo de Jean-Paul Sartre, compañero de Simone de Beauvoir, fue un defensor infatigable de la causa de Israel





El año pasado, quedó profundamente afectado por la muerte de su hijo Félix, de 23 años, por un "cáncer sin piedad".





"La muerte no es evidente. Yo no defiendo para nada la muerte. Sigo creyendo en la vida. Amo la vida con locura aunque la mayoría de veces no sea divertida", confió Lanzmann recientemente a la AFP.





Se reivindicaba como resistente y combatiente en favor de la verdad.





"Cuando veo lo que he hecho a lo largo de mi vida, creo que encarné la verdad. Nunca jugué con esto", afirmó.