Murió el británico Lewis Gilbert, director de cine de tres James Bond

El director de cine británico Lewis Gilbert, autor de tres películas de James Bond, murió a los 97 años, anunciaron los productores de las aventuras del superagente secreto.Gilbert dirigió "Sólo se vive dos veces" (1967), "La espía que me amó" (1977) y "Moonraker" (1979)."Es con gran tristeza que conocemos el fallecimiento de nuestro querido amigo Lewis Gilbert", declararon los productores de la serie Bond, Michael Wilson y Barbara Broccoli, en un comunicado publicado el martes por la noche.Ambos destacaron "su enorme contribución a la industria cinematográfica británica y a las películas Bond", añadieron. "Era un auténtico caballero", cuyos filmes "son considerados clásicos de la serie".Nacido en Londres en 1920, Gilbert debutó tras las cámaras en 1945 con un documental sobre la vivienda de posguerra.Realizó una treintena de películas, entre ellas los tres Bond citados y "Alfie", que le valió un Óscar al actor británico Michael Caine y fue candidata a cuatro estatuillas.Su último largometraje, "Before you go", se estrenó en 2002.