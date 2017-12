El actor australiano Hugh Jackman afirmó hoy que le gusta "tomar riesgos", lo que ve como un punto de conexión con el empresario circense P.T. Barnum, al que da vida en su nueva película, "El gran showman".



"Muchos de los logros que he tenido han involucrado algún riesgo, busco esas cosas en mi vida", reconoció Jackman, quien se encuentra en México presentando el filme junto a la cantante y actriz Zendaya.



En una rueda de prensa, afirmó que siempre anima a la gente a lanzarse a por lo que quieren: "Prefiero hacer las cosas, aunque no salgan bien, en vez de pensar que no lo intenté porque estaba asustado".



Ambientada en la segunda mitad del siglo XIX, "El gran showman" es un musical alrededor de P.T. Barnum, quien redefinió el mundo del espectáculo en Estados Unidos.



Era, sostuvo Jackman, una persona que lo apostaba todo por sus proyectos, al estilo de otras figuras contemporáneas como Steve Jobs.



En una época en la que estaba muy definido lo que era "raro o aceptable" y se consideraba que el entretenimiento tenía que enriquecer a los espectadores o "hacerlos más civilizados", el empresario introdujo un valor más sentimental: "Decía que, si puedes abrir el corazón de alguien, entonces lo que estás haciendo es bueno".



"Me gustan los personajes que tienen imaginación, que ven el mundo de una manera distinta", dijo el australiano.



Otro aspecto que le fascinó de P. T. Barnum fue su pensamiento de que "lo que te hace diferente te hace especial". Trabajar en este concepto fue, reflexionó, una continuación de lo que hizo en la saga "X-Men", ya que estas películas también hablan de "la inclusión y la discriminación".



"Tenemos que gastar nuestra energía en entender a los demás y conectar con ellos", aunque lo más fácil normalmente es dejar de lado a quien nos parece diferente, argumentó Jackman.



La película, en la que también actúan Michelle Williams, Zac Efron y Rebecca Ferguson, ha recibido recientemente tres nominaciones a los Globos de Oro, en las categorías de mejor película de comedia o musical, mejor actor de comedia o musical (por Jackman) y mejor canción original por "This is me".



Jackman consideró que una de las "grandes historias" que esconde la cinta es la de Michael Gracey, quien aquí debuta como director. Él tuvo la "visión desde el principio", dijo, y confió en la película con determinación, a pesar de que no siempre ha sido fácil sacar adelante un musical en Hollywood.



Los temas del filme están compuestos por Benj Pasek y Justin Paul, ganadores en la pasada edición de los Óscar del premio a la mejor canción original por "City of stars", de "La la land".



"Me enamoré de la música cuando la escuché", aseguró Zendaya, quien interpreta a la trapecista Anne Wheeler y eligió "This is me" como su canción favorita, porque "que la gente diga 'este soy yo' no es algo que se diga muy a menudo".



Cada espectador puede conectar con las canciones de una manera diferente, lo que las hace "especiales". "Con cada cosa que te pasa en la vida, hay una canción que encaja", señaló la actriz de "Spider-Man: Homecoming".