En la madrugada del domingo, falleció Marcelo "Chino" González, el cantante de La Nueva Luna. Su mujer los encontró sin vida tendido boca abajo en su casa del country El Rocío, ubicado en la localidad bonaerense de Canning. "Se acostó temprano y se tomó algo para dormir", declaró Micaela Müller.

La muerte de González, también fue confirmada por Pablo Serantoni, el productor de "Pasión de Sábado". "Amigos lamento informarles falleció marcelo chino Gonzalez una gran pérdida para la movida tropical !!! Mucha tristeza y bronca !!! Amigo te vimos hace dos dias como si te venias a despedir la puta madre !!!", escribió en la redes sociales.

Artistas y referentes de la música tropical expresaron su dolor en las redes por la muerte del cantante. En diálogo con PrimiciasYa.com, Marcela Baños indicó: "Tengo una tristeza muy grande, se están yendo todos los ídolos tropicales. La verdad es que es muy loco lo que pasó con El Chino, el jueves estuvo en la fiesta de fin de año de Ser TV, fue el único que estuvo de los artistas grosos. Es un emblema. La Nueva Luna marcó la diferencia desde el principio, el grupo generaba mucho respeto. El Chino era una persona sensible y muy querible. Hace dos semanas hablé con él y tengo guardada la conversación, él siempre me alentó para que yo cantara y fue el primero que me ofreció en hacer un disco hace muchos años atrás."

Y luego, la conductora del ciclo musical de América TV, contó: "Vino el jueves a la fiesta, me buscó y bailamos. Vino con la filmación en vivo, ese momento quedó capturado. Hace tres días estábamos festejando y hoy lamentando su ida. Él vino como a despedirse ese día, es lo que resumimos todos. Yo lo voy a recordar como un ídolo de la música tropical, lo vamos a extrañar un montón, es irreemplazable. No sé si La Nueva Luna podrá continuar sin él, aún no hablé con los integrantes de la banda que deben estar pasando un momento triste. Pero La Nueva Luna quedará como siempre en un sentimiento nacional".

Embed Este fue nuestro último baile, el jueves en la fiesta de fin de año de @PasionOriginal

Viniste a despedirte... no tengo dudas. Que loco! No puedo creerlo

Hoy arriba están de fiesta! QEPD Chino. Te vamos a extrañar!!Fue un placer conocerte y cantar tus canciones❤️ pic.twitter.com/SCxxc187XO — Marce Baños ♏️ (@MarceBanios) 24 de diciembre de 2017