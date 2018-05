El reconocido actor de Hollywood Morgan Freeman es apuntado por varias mujeres como responsable de actos indebidos en un reportaje exclusivo de CNN.

Una asistente de producción acusó que cuando trabajó en 2015 para la filmación de "Going in style", recibió por parte de Freeman comentarios en relación a su físico y contactos no deseados como descansar su mano en la pierna de la joven o en la parte baja de su espalda.

De acuerdo a las declaraciones de la asistente, Freeman, que ha hecho de "Dios" en varias películas, "intento varias veces levantar mi falda y preguntándome si llevaba ropa interior", algo que no logró. Finalmente, se detuvo cuando Alan Arkin le dijo que se detuviera, según contó la joven.

morgan.jpg

Además, una integrante del equipo de producción de "Now you see me" (2012) también dijo haber sido víctima de acoso sexual: "Comentó sobre nuestros cuerpos ... Sabíamos que si él venía ... no debíamos usar ninguna blusa que mostrara nuestros pechos, no usar pantalones ajustados, es decir, no usar ropa ajustada".

Esto se condice con las acusaciones de cuatro personas que han trabajado con el actor los últimos 10 años, quienes aseguraron que una constante que Freeman haga sentir incómodas a las mujeres en el set.

CNN conversó con 16 personas en torno a las acusaciones contra el actor, de las cuales 8 aseguraron haber sido víctimas de acoso y/o comportamiento inadecuado. Además, 7 personas declararon que en la productora de Freeman "Revelations Entertainment" ya hay antecedentes. Uno de ellos, protagonizado Lori McCreary, cofundadora de la empresa, por hacer un comentario discriminatorio con respecto a una candidata para un trabajo en el Producers Guild of America.