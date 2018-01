Miss Brava 2018: "Me gustaría ser Reina de la Vendimia"

Con una sonrisa enorme se presenta y dice ser la nueva Miss Brava. Sofía está recién llegada de Chile, en donde estuvo vacacionando con su familia y amigas y se le nota por su radiante bronceado. Se la observa muy contenta pero no del todo cómoda, es que los nervios han invadido a la joven que debe enfrentar por primera vez las cámaras de los fotógrafos de Diario UNO y luego los micrófonos de Brava.



Tras realizarse una breve sesión de fotos ingresa al estudio de la 94.9 y se sienta ante el micrófono para saludar a todos los oyentes de la radio que están del otro lado. Con simpatía dialoga con la locutora de Brava, Caro Mas, quien le da la bienvenida y acompaña a Sofía en su debut en el aire.



Sofía Laitán, actual Reina Provincial del Agua, tiene 19 años y comenzará a cursar el segundo año de nutrición en la Universidad Juan Agustín Maza. Nacida en Mendoza pasó gran parte de su infancia en Santiago del Estero, provincia de donde es oriundo su papá Carlos. Ahora, y desde hace 10 años, está radicada en San Martín, lugar de origen de su madre.



La bella rubia vive junto a sus padres y con sus dos hermanas menores, Agustina, de 17 años, y Martina, de 11. Ella es la hermana mayor y el espejo de la más pequeña que, a diferencia de Sofía y Agustina, no se concentra en los juguetes sino en su teléfono celular. Claro es que la Miss Brava 2018 recuerda que de chica jugaba a ser reina y princesa junto a su hermana Agustina y no era común divertirse con juguetes electrónicos.



Sofía está de novia, desde hace varios años, con Franco, a quien conoció cuando tenía nueve años y empezó a cursar el colegio primario en el Este mendocino. Quizás la calle Arjonilla sea testigo del comienzo del amor entre Sofía y Franco, porque eran compañeros del Instituto Nuestra Señora del Líbano ubicado en esa calle del departamento de San Martín.



Al terminar su secundario tenía varias dudas sobre qué quería estudiar. Nutrición, Comunicación Social y Arquitectura eran las alternativas pero se decidió por esta última aunque solamente duró un año y decidió abandonar para comenzar con nutrición, su carrera actual.



Comunicación Social podría ser una cuenta pendiente ya que asegura que le gustan mucho los medios y que le encantaría estar en la tele y en la radio. Quizás por eso, la bella rubia comenzó a perder la timidez y a desenvolverse en esta entrevista con Escenario en la que recordó cómo fue el momento en que salió ganadora del concurso.



–¿Cómo decidiste presentarte al concurso?

–Me encantan los concursos así. Cuando les dije a mis amigas, Flor, Victoria y Evelyn, que me iba a presentar, les encantó.



–¿Pensabas que ibas a ganar?

–No sé, estaba renerviosa, soy tímida. Cuando me dijeron que gané no lo podía creer me aunque me venía dando cuenta por el aplauso de la gente.



–¿Cómo reaccionó tu familia?

– Tengo una familia muy grande y cuando se enteraron que gané mi papá empezó a subir fotos a todos lados y me felicitaban. Me dio vergüenza (risas).



–También sos Reina Provincial del Agua...

–Sí, cuando me preguntaron si me quería presentar, me averigüé qué era y me gustó. También me invitaron para presentarme a Reina de la Vendimia por Junín pero tenía 16 años y no podía.



–¿Te gustaría ser Reina de la Vendimia?

–Sí, claro, quizás para el año que viene me postule. Yo de chica jugaba con mi hermana a ser reina y me encantaba. Debe ser muy lindo por la cantidad de proyectos, sueños, viajes que se hacen y el poder ayudar a mucha gente que lo necesita.



–¿Te gustan los medios de comunicación?

–Sí, me encanta la radio y la tele aunque tengo que aprender, pero me gustaría poder ser nutricionista y también algo de comunicación social.



–¿Qué hobbies tenés?

–Me gusta salir a bailar, escuchar música, estar con mis amigas. De chica hacía hockey, hice cuatro años pero empecé a faltar y no podía por los horarios.



–¿Qué sueño tenés en la vida?

–Viajar, me gustaría mucho ir a Europa. Es un sueño que tengo desde siempre, conocer París y muchos otros lugares.