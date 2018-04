Misión: Imposible-Fallout: Henry Cavill "extraña" su bigote

Luego del estreno de Liga de la Justicia, los aficionados de DC no paraban de hablar de algo. Una cosa extraña que se observaba sobre el labio superior de Superman: el bigote de Henry Cavill eliminado digitalmente. Y es que el actor británico estaba inmerso en el rodaje de Misión: Imposible-Fallout, donde el bigote era parte importante de su personaje, por lo que era inviable que se lo afeitase. Ahora, en una entrevista para EW, Cavill aseguró que lo "echa de menos".





"Lo he llevado durante un año, he aprendido a amarlo y ahora lo echo de menos", explicó Cavill. "Estoy contento de que se haya metido tanto en el camino de la atención de los medios de comunicación y todo eso, porque si me dejo crecer el bigote otra vez, puedo mirar atrás y saber que puedo encontrar tantos videos, memes y mensajes de Instagram, lo que sea sólo para recordarme cómo era", bromeó.





Cavill también explica en la entrevista quién es August Walker, su personaje en Misión: Imposible-Fallout. Es un agente de la CIA preparado para ser un arma letal. "Mata a todo el mundo en la habitación y no hay preguntas ni respuestas. No hay testigos y el trabajo está hecho", asegura Cavill. El actor británico aclara que le "encanta interpretar a Superman", pero que necesitaba un papel más "humano".





Misión: Imposible-Fallout, dirigida por Christopher McQuarrie y protagonizada por Tom Cruise, tiene previsto su estreno en salas argentinas el 2 de agosto. Esta sería la sexta entrega de la franquicia que comenzó en 1996 dirigida por Brian De Palma.