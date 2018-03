Mirtha Legrand lloró al recordar a su hijo: "La sonrisa de Dani no la olvidaré jamás"

Mirtha Legrand visitó este lunes El Diario de Mariana y habló de todo con la conductora del envío. Mediando la charla, la conversación giró en torno del recuerdo de la señora hacia su hijo Daniel, quien falleció en 1999. Todo comenzó cuando Fabbiani le preguntó a la diba qué cosas la hacen llorar.

"Los recuerdos. Estoy en mi cuarto y pienso 'por esa puerta no va a entrar Daniel (Tinayre), no va a entrar Dani, mi hijo. Perder un hijo es una cosa terrible. Es algo de lo que uno no se repone jamás", respondió Mirtha.

"La sonrisa de Dani es algo que no voy a olvidar jamás. Yo a veces voy con el auto y veo a alguien que se parece a Dani y lo sigo con la mirada. Era la persona más buena que he conocido en mi vida", relató luego Chiquita.

Más tarde, detalló los últimos días de vida de Daniel. "El me pidió 'mamá, yo quiero ir a casa'. Y yo accedí. Yo le leía libros y diarios cuando estaba en la cama. Yo le leía y él me miraba...", comenzó a contar, aunque la evocación de Mirtha fue interrumpida por sus lágrimas.

Tras unos instantes, retomó su discurso: "Recuerdo el momento que murió... Tengo un ventanal grande en el dormitorio, porque él quería ver el sol, la calle, los árboles. Se dio vuelta y se murió. Pero bueno... cambiemos de tema", pidió Mirha Legrand, muy emocionada.

Cuando volvió a hablar, reflexionó sobre su vida: "No trabajaría tanto. Las filmaciones eran terribles. Volvía a la noche a casa. No los veía durante el día. Y los chicos quieren estar con los padres. Estaría más con los chicos".

