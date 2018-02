Gerardo Rozín dejará dentro de unas semanas el programa "Morfi, todos a la mesa". Y la decisión llega por motivos personales.





"Para mí es muy fuerte dejar 'Morfi'", dijo en Radio Nacional para explicar los motivos. "Yo vine de Rosario para ser guionista; en el medio fui Gerente de Programación -recordó-. Cuando tenés una espalda mínima o apropiada y no te la jugás por lo que querés hacer, es porque te volviste un pelotudo importantísimo. Hay un par de ficciones que llevo diez años queriendo hacer, y que nunca las moví lo suficiente. Por ahí no gustan, pero tengo que intentarlo".





Rozín tiene una productora propia que "necesita crecer", y para eso hace falta "hacer más programas". Y hace falta tiempo. "Pero con seis días por semana en vivo, tres horas, no hay manera de tener cabeza para otra cosa. O yo, por lo menos, no lo puedo hacer", se sinceró.





Además dijo que necesita participar de otro tipo de envíos. "Yo tengo un peso ahí adentro (en Morfi), y el programa tiene que ser más liviano o más quilombero. Y yo voy por liviano, por más divertido. Me cuesta mucho no hacer editoriales, y el programa no lo necesita. Y estoy en un momento donde tengo ganas de hablar", agregó.





Será el actor Damián De Santo quien tome la posta. "Es un tipo extraordinario. Yo tenía dos o tres nombres, ninguno parecido a Damián. Tenía un nombre para cada estilo del programa en el que Morfi se podría reconvertir", dijo, y concluyó: "Damián es inteligentísimo, un tipo brillante".





