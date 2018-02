Mirá el adelanto de "Trust"

FOX Premium App & TV confirmó que emitirá en exclusiva en América Latina la serie "Trust", el nuevo drama escrito por el ganador del Premio de la Academia Simon Beaufoy, y protagonizado por el dos veces ganador de los Globos de Oro Donald Sutherland, la dos veces ganadora del Premio de la Academiaâ Hilary Swank, y los reconocidos Brendan Fraser y Michael Esper.





"Trust" relata en sus 10 episodios, la historia del secuestro y pedido de rescate multimillonario del joven John Paul Getty III, heredero de la fortuna del petróleo de la familia Getty, cuando es capturado en Roma en 1973.





Dirigida por el también ganador del Premio de la Academiaâ, Danny Boyle, la serie traza la terrible pesadilla del joven Getty a manos de secuestradores que no pueden entender por qué nadie quiere recuperar a su cautivo. Por un lado, la policía italiana cree que es una gran broma y se niega a investigar, mientras que el padre se encuentra ensimismado en su adicción a la heroína y se niega a contestar el teléfono. Por su parte, el abuelo, posiblemente el hombre más rico del mundo, está muy ocupado encerrado en su mansión en el campo inglés, rodeado de cinco amantes y con un león de mascota. La única que queda es la madre, quien debe negociar con secuestradores cada vez más desesperados. ¿El problema? Está en la ruina.





"Trust" llega a América Latina en exclusiva en la propuesta de FOX Premium App & TV para disfrutar en múltiples dispositivos. El drama se suma a un amplio abanico de opciones para todos los gustos que incluye series de la talla de "The Walking Dead", "Homeland", "Vikings", "Outlander", "The Young Pope" o "This is Us" con nuevas temporadas y ciclos anteriores completos para revivir bajo demanda; películas como "La La Land", "Trolls", "Hidden Figures", "Fences", "Logan", "Avatar" o "Kung Fu Panda 3" (excepto Brasil), y los mejores deportes en vivo con los principales encuentros de artes marciales mixtas de UFC (excepto México y Brasil), las peleas más destacadas de boxeo y los eventos estelares de lucha libre profesional de WWE.





Fuente: Prensa FOX.