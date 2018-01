Meryl Streep aclaró que "no sabía" sobre los abusos sexuales de Weinstein

La actriz estadounidense Meryl Streep, quien fue acusada de saber y haber callado acerca de los abusos sexuales cometidos por el productor Harvey Weinstein, negó tener conocimiento de lo que ocurría, aunque sugirió que algunas conductas "inexcusables" del pasado merecerían el "perdón" y pidió que se manifiesten al respecto las mujeres más cercanas al presidente Donald Trump.



"Sinceramente, en lo que respecta a Harvey, realmente no lo sabía. Pensaba que tenía novias. Cuando escuchaba rumores sobre actrices, pensaba que era una forma de denigrar su capacidad para conseguir trabajo", manifestó Streep en declaraciones a The New York Times, reproducidas por la agencia DPA.



La actriz acotó que "No sabía que estuviera abusando de nadie en ninguna de las diferentes formas. Jamás me pidió que fuera con él a la habitación de un hotel. No sé cómo pudo llevar su vida sin que la gente en su interior lo supiera".



La ganadora de tres premios Oscar, que quedó en el ojo de la tormenta tras ser acusada de saber y callar lo que ocurría, salió al cruce de las denuncias anónimas que le endilgaban ese proceder y la señalaban como "cómplice" del famoso productor de Hollywood, lo cual originó un hashtag bajo la leyenda "ella lo sabía".



Sin embargo, al recordar sucesos ocurridos durante su juventud en el ambiente artístico, la actriz reclamó el "perdón" de aquellas personas que "ahora son mayores y serenas".



Al respecto, la actriz puntualizó que sus experiencias con determinados comportamientos abusivos ocurrieron "cuando era joven y guapa y todo el mundo consumía cocaína", y advirtió que "ahora nadie se dirige" a ella "de ese modo".



Streep reclamó luego que se expidan sobre el tema abusos sexuales en Hollywood la esposa del presidente, Melania Trump, y su hija Ivanka.



"Melania Trump tiene muchas cosas valiosas que decir. Lo mismo que Ivanka. Quiero que hable ya", desafió.