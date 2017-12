Mercedes Ninci se incorpora a "Bendita"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Mercedes Ninci se alejó hace unas semanas del ciclo "El diario de Mariana" en medio de diferencias con Mariana Fabbiani.





Lo cierto es que la periodista se suma a partir del 22 de diciembre al panel de "Bendita", Canal 9, ciclo que anima Beto Casella. Así lo informó Luis Bremer desde Twitter.





Embed Confirmada! @mercedesninci1 en @BenditaOk desde el 22 @canal9oficial pic.twitter.com/Awq4zBvB1W — Luis Bremer (@luisbremer) 11 de diciembre de 2017



El sitio PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Ninci quien confirmó su llegada al ciclo: "Me llamaron hace dos semanas aproximadamente. Fue a fines de noviembre y acordamos que voy a estar desde el 22, todo enero y en febrero me voy de vacaciones".

"En Bendita me matan siempre pero me parece divertido. Le he dado de comer muchos años al programa. Era permanente que me maten. Ahora voy a pedir el derecho a réplica y van a tener un informe menos por día. Me voy a defender en vivo y en directo", agregó con humor.





"Para marzo tengo alguna propuesta pero por ahora no quiero pensar. Me quiero ir de vacaciones en febrero, todavía tengo vacaciones de la radio que no me tomé. Y la verdad quiero trabajar en gráfica, en algún diario o portal, me encanta escribir", cerró Ninci.