Mendoza participará en la Feria del Libro de Cuba

Mendoza participará por primera vez en la 27ª Feria Internacional del Libro de Cuba, que se realizará en febrero de 2018 en La Habana, donde escritores mendocinos expondrán su producción literaria.

La feria se realizará del 1 al 11 de febrero y viajarán los mendocinos Liliana Bodoc, Andrés Cáceres y Chanti –seudónimo del humorista gráfico Santiago González Riga–, informó el secretario de Cultura provincial, Diego Gareca, durante un encuentro en la librería pública Gildo D'Accurzio, donde estuvieron los autores.



"La primera palabra que me sale es honor, honra, de estar en una feria tan particular como la Feria del Libro cubana, una isla que ha bregado por la educación; más allá de todo lo que podamos decir, es una isla donde la educación brilla", destacó Bodoc.



La escritora expresó que siente "muchísima alegría y muchísima responsabilidad porque ir a representar, esa palabra es inmensa, pesa a veces en la espalda, y lo único que puede hacer uno es hacer el mejor esfuerzo emocional, intelectual y laboral, para poder llevar a todos, de alguna manera, en esta comitiva de tres. Yo voy a hablar no solamente por mí sino por Cultura de Mendoza".



Chanti señaló que "es un gran orgullo representar a Mendoza y a la historieta" y explicó que ofrecerá "las charlas dibujadas" como lo hace en su provincia.



En tanto, Gareca consideró que "es un orgullo, porque hemos sido invitados a participar. Durante 11 días tendremos la posibilidad de vender y comercializar libros mendocinos. Habrá intercambio con otros países y para nosotros es importante seguir generando vínculos".



El funcionario se mostró satisfecho además con la posibilidad de "dar a conocer a Mendoza, sus paisajes, los vinos".



El coordinador de Ediciones Culturales, Alejandro Frías, destacó que este es un hecho significativo para las letras mendocinas: "Es la primera vez que la provincia es invitada a una feria internacional. Este año estuvimos invitados a la Feria de Las Piedras, en Uruguay, pero ir a la Feria Internacional de La Habana con la importancia y la relevancia que eso significa a nivel cultural, tanto para el país, para Cuba, para la región y para todo el mundo, es un hecho más que significativo."



Frías adelantó que la provincia de Mendoza va a contar con un stand especial en donde se podrán apreciar las publicaciones de Ediciones Culturales y de otras editoriales de nuestra tierra.