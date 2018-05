El musical de Tina Fey "Mean Girls", una adaptación de su cinta de comedia homónima de 2004 sobre una escuela secundaria, y la chistosa adaptación marina de dibujos animados "SpongeBob SquarePants: The Musical" encabezan la lista de nominados a los Premios Tony con una docena de menciones cada una. El monólogo de John Leguizamo "Latin History for Morons" compite en el apartado de mejor obra nueva.





Una reposición británica de "Angels in America", el monumental drama de dos partes de Tony Kushner sobre el sida, la vida y el amor en los años 80, recibió 11 candidaturas 25 años después de su debut en Broadway. El brillante musical para adultos "The Band's Visit" obtuvo igual número de nominaciones.





"Harry Potter" de J.K. Rowling extendió su magia a Broadway con una obra de dos partes que recibió 10 nominaciones, al igual que una reposición de "My Fair Lady".





El premio al mejor musical se disputará entre "The Band's Visit", ''Frozen", ''Mean Girls" y "SpongeBob SquarePants: The Musical". Por el de mejor obra nueva Leguizamo competirá con "Harry Potter and the Cursed Child", "The Children", ''Farinelli and The King" y ''Junk".