Más de 350 fotos inéditas de los Beatles saldrán a subasta en Liverpool

Un total de 413 fotografías del grupo británico los Beatles, de las cuales más de 350 nunca antes habían sido mostradas, saldrán a subasta el próximo 24 de marzo en Liverpool, la ciudad que vio nacer al famoso cuarteto.



Según informó la casa de subastas Omega, el fotógrafo Mike Mitchell es el responsable de todas las instantáneas, que fueron tomadas en 1964, poco después de la actuación de la banda en el programa "The Ed Sullivan Show", que fue presenciado por 73 millones de espectadores y que se consideró el estallido de la "beatlemanía".



John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr dieron su primer concierto en Estados Unidos el 11 de febrero de 1964 en Washington y allí fue donde Mitchell, que apenas contaba con 18 años, se las ingenió para acreditarse, tener acceso a todas las zonas del Unline Arena y fotografiar de cerca a los músicos.



"Habían traído algo tan nuevo al país que quería saber de cerca quiénes eran. Fui con la idea no de fotografiar un evento, sino de retratarles", indicó Mitchell.



Unos meses después, el 13 de septiembre, el fotógrafo accedió al concierto que los Beatles ofrecieron en Baltimore (Maryland, EE.UU), y de ambas citas surgieron las 413 fotos que ahora salen a subasta en el Reino Unido.



Durante décadas, los negativos de gran parte de ellas habían permanecido guardados en cajas, hasta que los avances tecnológicos han conseguido revelarlas con luminosidad, ya que fueron tomadas con luz ambiente porque Michell no contaba con un flash, explicó la casa de subastas.



En 2011 la casa Christie's subastó 46 de las imágenes en Nueva York, que fueron adquiridas por 362.000 dólares.



"La combinación de la perspectiva y la luz hacen únicas a estas fotografías de los Beatles, algo que se refleja en el precio que alcanzó la puja de sólo una pequeña parte de la colección en 2011", indicó el responsable de la subasta, Paul Fairweather, quien agregó que se trata de una "gran oportunidad" para coleccionistas e inversores.



La puja contará con otros objetos que pertenecieron a los "Fab Four", entre ellos un Mercedes 500 SEL AMG del año 1984 de George Harrison, que se presenta como el otro gran reclamo de la jornada.