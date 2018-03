Mark Hamill ya tiene su estrella y no es de la muerte

El actor estadounidense Mark Hamill, famoso en todo el mundo por su personaje Luke Skywalker en la saga Star Wars, fue distinguido ayer con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, informó la agencia EFE.



El cineasta George Lucas, creador de la saga, y el actor Harrison Ford (Han Solo en las cintas), tomaron parte del acto en el que se descubrió una nueva estrella, en este caso para el actor símbolo de Star Wars.

En el evento también aparecieron dos soldados imperiales de la reconocida película, vestidos con sus característicos uniformes y cascos blancos, así como el popular robot R2-D2.



"Esta será un intervención breve porque me faltan palabras", dijo Hamill, que durante todo el homenaje no dejó de hacer gestos amistosos a sus seguidores.



"Es difícil expresar mi agradecimiento, mi alegría, mi euforia por ser reconocido de esta manera. No me había quedado sin habla de esta manera desde El despertar de la fuerza, indicó con ironía en referencia a la escena final de Star Wars: episode VII (2015), su única aparición en esa película y en la que no dice ni una palabra.